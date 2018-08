später lesen Begegnung im DFB-Pokal Viktoria Kölns Mäzen verspricht 180.000 Euro Prämie für Pokal-Aus von RB Leipzig Teilen

Franz-Josef Wernze ist ein umtriebiger Sponsor in unteren Fußballligen. Er ist unter anderem Geldgeber von Regionalligist Viktoria Köln. Die Viktoria tritt am Sonntag im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an. Und Wernze will unbedingt den Sieg.