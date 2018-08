Torhüterfrage beim 1. FC Nürnberg noch offen

„Das ist eine brutal schwere Entscheidung“, sagte der Coach vor dem Erstrundenmatch im Pokal auswärts gegen den südbadischen Oberliga-Aufsteiger SV Linx. Beim Fußball-Traditionsclub kämpfen Fabian Bredlow und Neuzugang Christian Mathenia um den Stammplatz. „Beide liefern sich ein hartes Duell. Wer spielt, darüber werden Nuancen entscheiden“, sagte Köllner und kündigte an, dass der Keeper für das Pokalduell am Samstag auch als Nummer eins in die Bundesliga-Saison gehen werde.

