Oberhausen kassiert 0:6-Klatsche gegen Sandhausen

Rot-Weiß Oberhausen hat bei seiner Rückkehr in den DFB-Pokal nach sieben Jahren eine hohe Niederlage kassiert. Am Samstag verlor der Tabellenführer der Regionalliga West in der Auftaktrunde mit 0:6 (0:2) gegen den Zweitligisten SV Sandhausen.