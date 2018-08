Die elf peinlichsten Erstrunden-Pleiten

„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, „Im Pokal gibt es keine kleinen Gegner“ oder „Das war ein Spiel David gegen Goliath“ – wenn Fußballfans diese Floskeln hören, dann hat es mal wieder einen der Großen im DFB-Pokal erwischt, und er ist gegen einen unterklassigen Gegner rausgeflogen. Seit der Saison 1952/53 spielen Vereine aus der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie Vertreter der Dritten Liga und aus den unteren Ligen im K.o.-System um den DFB-Pokal. Regelmäßig gibt es seitdem auch Überraschungen schon in der ersten Runde, und Bundesligisten blamieren sich mit einer Niederlage gleich zum Saisonbeginn. Wir haben einen Blick in die Historie der peinlichsten Erst-Runden-K.o.s geworfen.

1. Stuttgarts Amateure schmeißen Eintracht Frankfurt raus

Ein 6:1 zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt wäre zwar ein überraschend deutlicher Sieg, aber keine Sensation. Zur Sensation wird der Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals, wenn die Amateure der Stuttgarter auf dem Platz stehen. Wie im Pokal im Jahr 2000/01. Der VfB Stuttgart II führte im heimischen Gottlieb-Daimler-Stadion vor etwa 1500 Zuschauern schnell 2:0 (34. Minute). Frankfurt konnte dem nichts entgegensetzen. Der Bundesligist ließ sich immer wieder auskontern und blamierte sich 90 Minuten lang.

2. Borussia Dortmund trifft nicht gegen Wolfsburgs Amateure

Ebenfalls gegen die Amateure eines Bundesligisten erwischte es Borussia Dortmund. Der BVB unterlag in der Saison 2001/02 dem VfL Wolfsburg II 0:1. Die Dortmunder gerieten in der 64. Minute in Rückstand. Sie hatten die Wolfsburger klassisch unterschätzt. Der damalige Dortmunder Trainer Matthias Sammer war hauptsächlich mit Spielern aus der zweiten Reihe angetreten. Darunter zum Beispiel der spätere Nationalspieler Christoph Metzelder. Am Ende der Saison wurden die Dortmunder übrigens Deutscher Meister.

3. Berliner AA 07 fertigt Hoffenheim ab



4:0 gewann der Regionalligist Berliner AA 07 in der Saison 2012/13 gegen die TSG Hoffenheim. Und die Hoffenheimer hätten sogar noch mehr Tore kassieren können, befand deren Trainer Markus Babbel nach dem Spiel. Besonders peinlich war die Niederlage, weil die Hoffenheimer nach einer mäßigen Vorsaison kräftig in den Kader investiert hatten.

4. Oberligist SC Geislingen schmeißt der HSV raus

Der Hamburger SV hat in den vergangenen Jahren viele Erst-Runden-Pleiten erlebt. 1984 war es aber besonders peinlich. Mit Stars wie Felix Magath und Uli Stein waren die Hamburger bei den Baden-Württembergern angetreten – und schieden dennoch krachend aus. Geislingen ging nach 29 Minuten in Führung und erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Hamburgs Trainer Ernst Happel war nach dem Aus fassungslos.

5. Leipzigs Daniel Frahn schießt Wolfsburg K.o.

In der Saison 2011/12 spielte der heutige Bundesligist RB Leipzig noch in der vierten Liga. Aber schon damals ärgerten sie die Wolfsburger gehörig. In einer spannenden Pokalpartie setzten sich die Leipziger am Ende 3:2 gegen den VfL Wolfsburg durch. Drei Tore schoss Daniel Frahn, der bis 2015 bei Leipzig blieb.

6. Bayern fliegt als Deutscher Meister gegen Regionalligisten raus

Es ist der größte Erfolg in der Geschichte des TSV Vestenbergsgreuth. Der Verein aus der Regionalliga Süd hatte 1994 das Traumlos für alle unterklassigen Teams erwischt – Meister Bayern München. Und der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können. Die Bayern waren zwar Deutscher Meister, das Team aber im Umbruch: Trainer Giovanni Trapattoni war im Sommer neu gekommen. Dann schossen die Vestenbergsgreuther, die später in dem Zusammenschluss SpVgg Greuther Fürth aufgingen, auch noch früh das erste Tor und das Spiel war gelaufen. Bayern München war mit einem 0:1 ausgeschieden.

7. Dortmund ohne Chance gegen Fürth

Auch der zweite Verein, der später die SpVgg Greuther Fürth bildete, hat seinen eigenen Pokal-Erfolg: die SpVgg Fürth kickte 1990 Borussia Dortmund mit 3:1 aus dem Pokal. Und der Landesligist aus Bayern spielte sogar fast die komplette Spielzeit in Unterzahl. Nach 100 Sekunden war David Schneider nach einer Notbremse gegen Flemming Povlsen mit Rot vom Platz geflogen. Doch genau das machte die Fürther stark. Die übrigen Feldspieler zeigten das vielleicht beste Spiel ihres Lebens und schafften die Sensation. "Das ist eine große Katastrophe, die sich eine Vereinsführung und ein Trainer nicht gefallen lassen kann", sagte BVB-Trainer Horst Köppel nach dem Spiel.

8. Fortuna Düsseldorf blamiert sich gegen Wiedenbrück



Im Jahr 2013 traf der Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf auf den eigentlich zwei Klassen schlechteren SC Wiedenbrück. Marwin Studtrucker schoss das entscheidende Tor für die Wiedenbrücker in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die Fortunen hatten in den 90 Minuten zuvor zahlreiche große Torchancen vergeben und dominierten das Spiel vor etwa 4500 Zuschauern in Gütersloh. Das Gegentor kurz vor Schluss machte die Blamage dann aber perfekt. Im Nachhinein wurde das Pokal-Aus sogar noch peinlicher. Denn die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gewann in der vierten Liga beide Spiele gegen Wiedenbrück.

9. Borussia Mönchengladbach verabschiedet sich mit Latten-Kracher



Es sollte ein Pflichtsieg von Lucien Favres Gladbachern gegen den damaligen Drittligisten Darmstadt 98 werden. Doch es wurde ein wirklich blamabler Auftritt am Böllenfalltor. Das gilt nicht ohne Grund als Festung. Und so versuchte Borussia Mönchengladbach 90 Minuten vergeblich, ein Tor zu schießen. Auch in der Verlängerung blieb es beim 0:0. Das Elfmeterschießen hätte für die Erstliga-Profis kein größeres Problem sein sollen. Doch Branimir Hrgota schoss als sechster Schützer der Borussia den Ball an die Latte und besiegelte das Erstrunden-Aus.

10. Hannover 96 lässt sich von den Wölfen verschrecken

Heute wäre für keinen der beiden Klubs ein Aus gegen den anderen eine Blamage – 1987 sah das zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg noch anders aus. Damals spielte Wolfsburg noch in der Dritten Liga, Hannover in der Zweiten. Das Niedersachsen-Duell sollte aus Hannoveraner Sicht eine klare Angelegenheit werden. Das wurde es dann auch, allerdings anders als erwartet. Die Wolfsburger ließen Hannover zu keiner Zeit eine Chance auf den Sieg. Schon in der 11. Minute gingen die Wolfsburger per Elfmeter in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Jörg Kretzschmar auf 2:0, und in der 81. Minute fiel auch noch das 3:0 für Wolfsburg. Eine Sensation in Niedersachsen.

11. Sportfreunde Lotte werden zu Bremens Pokalschreck

Eine rote Karte, Pech und Sportfreunde, die über sich hinauswachsen – diese Mischung sorgte 2016 für das Erstrunden-Aus von Bundesligist gegen die Sportfreunde Lotte. Der Drittligist war bereits in der achten Minute mit einem schönen Treffer von Matthias Rahn in den Winkel in Führung gegangen. Danach trafen die Bremer mehrfach Latte und Pfosten. Zlatko Junuzovic glich kurz vor der Pause aus, Lotte traf in der 54. Minute aber erneut. Spätestens nach der roten Karte für Fin Bartels in der 81. Minute war die Partie für Bremen gelaufen.