BSG Leipzig und Flensburg schaffen die Sensation - 1. FC Köln feiert Torfestival

Die Bundesligisten setzen sich am Sonntagnachmittag in der ersten Runde des DFB-Pokals allesamt durch. Allerdings mit unterschiedlichem Aufwand. Dem Zweitligisten 1. FC Köln gelang in Berlin beim 9:1 der bislang höchste Sieg.