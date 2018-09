Borussia empfängt Leverkusen am Mittwochabend

Der krasse Außenseiter SV Rödinghausen bestreitet das Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Rekordmeister Bayern München am 30. Oktober. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt.

Am Mittwoch hatte Rödinghausen entschieden, dass die Partie in Osnabrück stattfindet. Das Fassungsvermögen des Stadions an der Bremer Brücke beträgt 16.667 Zuschauer. Das Spiel des Rekordmeister wird live im Free-TV (ARD) übertragen.

Am 31. Oktober (20.45 Uhr) ist das Spiel RB Leipzig gegen TSG 1899 Hoffenheim live zu sehen. Ebenfalls am Mittwoch spielen der 1. FC Köln gegen Schalke 04 (18.30) und Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen (20.45). Fortuna Düsseldorf gastiert bereits am Dienstag beim SSV Ulm.

Die Ansetzungen der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde im Überblick:

Dienstag, 30. Oktober 2018:

Darmstadt 98 - Hertha BSC (18.30)

Hannover 96 - VfL Wolfsburg (18.30)

SSV Ulm 1846 - Fortuna Düsseldorf (18.30)

BSG Chemie Leipzig - SC Paderborn (18.30)

FC Augsburg - FSV Mainz 05 (20.45)

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen (20.45)

SV Rödinghausen - Bayern München in Osnabrück (20.45)

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV (20.45)

Mittwoch, 31. Oktober 2018:

Borussia Dortmund - Union Berlin (18.30)

1. FC Köln - Schalke 04 (18.30)

SC Weiche Flensburg - Werder Bremen (18.30)

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg (18.30)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (20.45)

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (20.45)

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg (20.45)

Holstein Kiel - SC Freiburg (20.45)

(old/sid)