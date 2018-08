später lesen 5:3 bei TuS Erndtebrück Blitz-Doppelpack in höchster Not: Lasogga rettet HSV FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Twittern







Die Trophäe für den „Man of the Match“ trug Pierre-Michel Lasogga mit breitem Lächeln in die Kabine. „Ich habe ja nicht lange dafür gebraucht. Das spricht für mich“, scherzte der Hamburger Torjäger voller Freude über das 5:3 (2:1) seiner Mannschaft in der ersten Pokalrunde beim Fünftligisten TuS Erndtebrück. Von Heinz Büse, dpa