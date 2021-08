DFB-Pokal : Fußball-Krimi an der Kaiserlinde - SVE verliert gegen Mainz 05

Der Mainzer Jeremiah St. Juste (Mitte) vergibt aus kurzer Distanz. Foto: dpa/Werner Schmitt

Elversberg Elfmeterschießen zwischen Saarlandpokalsieger und Bundesligisten in der ersten DFB-Pokalrunde – spannender kann eine Partie nicht sein. SV Elversberg kämpfte um die Sensation vor heimischer Kulisse, wollte Mainz 05 bezwingen.

Die SV Elversberg ist an diesem Sonntag nur haarscharf an einer weiteren Sensation im DFB-Pokal vorbeigeschrammt. Gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 verlor das Team von Trainer Horst Steffen mit 9:10 nach Verlängerung.

Dabei hatte die SVE bis zur 89. Minute der regulären Spielzeit mit 1:0 geführt und lag auch in der Verlängerung mit 2:1 vorne. SVE-Trainer Horst Steffen startete mit nur einem Neuzugang in die Partie. Charles Laprevotte (Kickers Offenbach) spielte von Beginn an im defensiven Mittelfeld und ist der angekündigte Ersatz für den zu Rot-Weiß Essen (Regionalliga West) gewechselte, ehemalige SVE-Kapitän (Luca Dürholtz).

Ansonsten spielten nur Spieler, die auch schon in der vergangenen Saison bei der SVE waren. Auch bei den Gästen aus Mainz hat sich in der Sommerpause nicht so viel getan. Mit Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld) und Silvan Widmer (FC Basel) standen nur zwei Neuzugänge in der Startformation.

Die Partie begann optimal für die SVE. Die Elversberger konnten direkt gut dagegenhalten und hatten durch Luca Schnellbacher auch den ersten Torschuss. FSV-Schlussmann Robin Zenter konnte den Ball aus 16 Metern allerdings problemlos festhalten (6.).

Nach einer ersten Drangphase der Gäste mit vier Eckbällen und einem Freistoß in zwei Minuten hatte die SVE die nächste Konterchance. Karger und Schnellbacher liefen zu zweit auf den letzten Mainzer Abwehrspieler zu und Karger schoss beim Passversuch zu Schnellbacher den Gegenspieler an (18.). Genau diese Chancen muss man besser zu Ende spielen, wenn man im Pokal überraschen möchte. Danach hatte die SVE das ganze Glück dieser Welt.

Die Mainzer wurden immer stärker und bauten immer mehr Druck auf. Jonathan Burkardt schoss aus 14 Metern an den Innenpfosten des Elversberger Tores (32.). Zwei Minuten später konnte Lehmann einen Kopfball des Mainzers Stefan Bell gerade noch ins Toraus lenken. Nach dem anschließenden Eckball schoss Leandro Barreiro erneut an den Pfosten und den Abpraller nahm Burkardt aus 16 Metern volley. Wieder war Lehmann zur Stelle, parierte und wurde von den meisten der 2600 Fans frenetisch gefeiert.

Nach dem Seitenwechsel ging der wilde Ritt weiter. In der 46. Minute köpfte erneut Burkardt an die Latte und in der 50. Minute vergaben Schnellbacher und Suero die nächste Konterchance. In einer spielentscheidenden Szene wurde die SVE in der 52. Minute vom Glück verlassen. Schnellbacher wurde im Mainzer Strafraum von den Beinen geholt, Schiedsrichter Thorben Siewer sprintete zum Tatort, zeigte aber nicht auf den Punkt.

Die TV-Bilder stellten zwar direkt sicher, dass es ein Elfer war, doch im DFB-Pokal gibt es keinen Videobeweis. Die SVE steckte danach keineswegs den Kopf in den Sand, sondern legte kämpferisch noch eine Schippe drauf. Dacay schoss den Ball aus 18 Metern nur knapp neben das Mainzer Tor (63.) und Schnellbacher scheiterte in der 70. Minute aus 12 Metern an Torhüter Zentner. Und in der 75. Minute war das Ding dann drin.

Wieder war es der unglaublich starke Schnellbacher, der den Torhüter ausspielte und dann locker zum 1:0 ins Mainzer Tor schob – so ein Jubel hat man in Elversberg schon lange nicht mehr gehört. In der 77. Minute lief Karger nach einem Konter alleine auf das Mainzer Tor zu und vergab das 2:0. Die SVE kämpfte verbissen, doch die Mainzer kamen in der 89. Minute durch einen Abstauber von Burkardt zum verdienten 1:1-Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit stand der für Dacay eingewechselte Felix Müller völlig frei vor dem Tor, schoss aber den Mainzer Schlussmann an – Verlängerung an der Kaiserlinde.