Sensation in 89. Minute abgewendet : Krimi im DFB-Pokal: Mainz 05 muss gegen SV Elversberg in die Verlängerung

Elversberg Nach einer torlosen ersten Halbzeit hat es in der DFB-Pokalpartie SV Elversberg gegen Mainz 05 nach einer Überraschung aus. Doch in der 89. Minute kam der Bundesligist zum Zug.

Lange hatte es so ausgesehen, als würde der SV Elversberg zuhause die Sensation innehalten: den Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde erringen. Doch dann hieß es trotz Nachspielzeit: Die Begegnung geht in die Verlängerung. Nach einem 1:0-Führungstreffer der SVE durch Luca Schnellbacher (73.) erzielte für die Mainzer Jonathan Burkhardt den Ausgleichstreffer. In der 89. Minute.