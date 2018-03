Deutschland-Tour 2018 führt Radprofis auch nach Bonn

Ein Kurs gemacht für Klassikerspezialisten wie John Degenkolb und die deutschen Top-Sprinter um Marcel Kittel und Andre Greipel: In Frankfurt am Main ist gestern die Strecke zur Neuauflage der Deutschland-Tour vom 23. bis 26. August vorgestellt worden.

Zehn Jahre nach der bislang letzten Austragung führt die wiederbelebte Rundfahrt über vier Etappen und insgesamt 743 Kilometer durch den Südwesten Deutschlands vom Start in Koblenz zum Ziel nach Stuttgart. Einen kurzen Abstecher wird es auch nach NRW geben. Die erste Etappe wird in Bonn enden, die zweite dort starten. Zunächst war auch Düsseldorf als Etappenort im Gespräch - doch die Landeshauptstadt verzichtete, nachdem der Start der Tour de France im vergangenen Jahr deutlich mehr Kosten verursachte, als zunächst veranschlagt waren.

"Wir haben mit einem weißen Blatt angefangen und wollten etwas Neues. Jetzt steht das Herz, es fängt an zu pochen. Deutschland hat ein Etappenrennen verdient", sagte Claude Rach vom Tour-de-France-Veranstalter ASO, der auch die Neuauflage der Deutschland-Tour organisiert. Sportlicher Leiter des Rennens wird Ex-Profi Fabian Wegmann.

Fünf Bundesländer werden durchfahren, das erste Teilstück ist eine Angelegenheit für die Sprinter. Es beginnt in Koblenz am Deutschen Eck und endet nach 154 Kilometern in Bonn. Danach folgt die Königsetappe von Bonn aus über anspruchsvolle 212 Kilometer quer durch die Eifel nach Trier. Dort könnten die entscheidenden Abstände für die Gesamtwertung entstehen. Startort der dritten Etappe ist ebenfalls Trier, der Weg führt das Peloton über 177 Kilometer nach Merzig ins Saarland, eine erneute Sprintentscheidung ist denkbar. Der letzte Abschnitt verläuft schließlich von Lorsch in Südhessen über 200 Kilometer ins Rundfahrtziel nach Stuttgart, wo der WM-Kurs von 2007 über den Herdweg genutzt und im Stadtzentrum der Gesamtsieger gekürt wird.

(RP/sid)