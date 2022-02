Historischer Dreifacherfolg : Deutsche um Friedrich holen Gold, Silber und Bronze im Zweierbob

Francesco Friedrich tauscht kurz vor Beginn des olympischen Zweier-Wettbewerbs seinen Schlitten. Ein Trick mit Erfolg, der Sachse rast wie schon vor vier Jahren zu Gold. Auch Silber und Bronze gehen an Deutschland. Ein bisher einmaliger Erfolg.

Wie ein Eroberer fuhr Francesco Friedrich stehend in seinem Bob in Richtung Ziel, fiel dann seinem Anschieber Thorsten Margis in die Arme. Der 31-Jährige hat sich beim historischen deutschen Dreifach-Erfolg sein insgesamt drittes Olympia-Gold gesichert. Der Sachse und Margis verwiesen am Dienstag Johannes Lochner/Florian Bauer und Christoph Hafer/Matthias Sommer auf die Plätze zwei und drei. Seit Beginn der olympischen Bobwettkämpfe hatte eine Nation nie die ersten drei Plätze belegt.