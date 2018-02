später lesen Frankfurt/M. Der Profifußball setzt über vier Milliarden Euro um Teilen

Der Profifußball hat schon wieder eine Schallmauer durchbrochen. Die 36 Erst- und Zweitligisten machten in der Spielzeit 2016/17 einen Umsatz von 4,01 Milliarden. Die Bundesliga alleine verbuchten mit 3,37 Milliarden Euro (zuvor: 3,24) die 13. Bestmarke in Folge. 14 der 18 Klubs machten mehr als 100 Millionen Euro Umsatz, 16 verzeichneten einen Gewinn nach Steuern. Der Netto-Gewinn liegt bei 150 Millionen Euro. Von der Bilanz profitierten vor allem die Bundesligaprofis, die 1,18 Milliarden Euro an Gehältern kassierten. Für die laufende Saison erwartet Seifert einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro für die Bundesliga.