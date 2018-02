später lesen Der Bolzplatz soll Kulturerbe werden Teilen

Twittern







Düsseldorf (gic) Das Deutsche Fußballmuseum will die Bolzplatzkultur (auf dem Foto ein Platz in Neuss) in das Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes in NRW eintragen lassen. Ein entsprechender Antrag wurde beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gestellt. Eine Entscheidung über die Aufnahme trifft in diesem Frühjahr eine unabhängige Fachjury. Das Deutsche Fußballmuseum wird bei seinem Vorhaben von Nationalspieler Mesut Özil unterstützt.