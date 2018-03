später lesen Bellenberg Der "Bär von Bellenberg" ist tot Teilen

Twittern







Rudolf Mang gehörte Anfang der 1970er Jahre zu den stärksten Männern der Welt. Am Montag starb der "Bär von Bellenberg" im Alter von 67 Jahren in seinem Fitnessstudio im schwäbischen Bellenberg an einem Herzinfarkt. "Er war eines der Gesichter des Gewichthebens und ein ganz, ganz Großer", sagte Peking-Olympiasieger Matthias Steiner: "Als ich angefangen habe, hingen bei meinem Trainer im Keller Plakate von den allergrößten Athleten. Auch von Rudolf Mang war eines dabei."