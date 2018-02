Davis Cup: Zverev wahrt Chancen aufs Viertelfinale

Zverev setzte sich in einem Tenniskrimi nach 3:54 Stunden gegen den erst 18 Jahre alten Davis-Cup-Debütanten de Minaur 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) durch. Im entscheidenden Satz hatte er bereits 0:3 in Rückstand gelegen. Struff unterlag dem formstarken Kyrgios, der Anfang Januar bereits das ATP-Turnier in Brisbane gewonnen hatte, nach 1:37 Stunden 4:6, 4:6, 4:6.

In der Nacht zu heute (4 Uhr deutscher Zeit) stand das Doppel auf dem Programm, wer auf beiden Seiten zum Einsatz kommt, entscheidet sich erst kurzfristig. Gesetzt scheinen zumindest die Spezialisten Tim Pütz (Frankfurt) und John Peers, der im Doppelranking an Position vier geführt wird. An Pütz' Seite wird entweder Zverev oder Struff auflaufen, Peers' Partner könnte Kyrgios sein.

Zverev fühlt sich trotz seines Marathonmatches zum Auftakt bereit für drei Spiele. Am Sonntag (3 Uhr) muss er im Spitzeneinzel gegen Kumpel Kyrgios antreten. Die deutsche Mannschaft hatte zuletzt vor vier Jahren die erste Davis-Cup-Runde erfolgreich überstanden.

