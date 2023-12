Vor Darts-WM mit Gaga Darts-Funktionär: „Olympia ist Verbrechen am Athleten“ (mit Video)

In gut einer Woche startet die Darts-WM in London. Bislang fehlt die Sportart bei Olympia – und das ist auch gut so, hat Darts-Funktionär Werner von Moltke bei einer Pressekonferenz gesagt. Er bezeichnet Olympia sogar als „Verbrechen am Athleten“. Seine ganze Aussage im Video.

07.12.2023 , 14:41 Uhr

Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann und SZ Redaktion