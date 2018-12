Es dauerte nicht lange, bis Albert Armas die ersten Kurznachrichten auf sein Handy bekam. Sätze wie „Du bist berühmt“, standen darin. Eigentlich war der 42-Jährige ins AT&T Stadion, in dem sonst die Dallas Cowboys ihre Spiele in der NFL austragen, gekommen, um in Ruhe das Spiel der Mannschaft von Notre Dame gegen Clemson, das Halbfinale um die Football-College-Meisterschaft, zu sehen. Inmitten von Notre-Dame-Fans saß Armas, als dann der Vorfall passierte, der ihn bekannt machte: Clark, ein prächtiger Adler, flog schnurstracks auf ihn zu - und landete.

Eigentlich war das so nicht vorgesehen. Der Adler sollte nur während der Nationalhyme seine Runde über den Massen im den Riesen-Stadion in Arlington, Texas, drehen. Das tat der Adler zunächst auch. Statt aber vor dem Anpfiff des „Cotton Bowl“ an dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Spielfeld zu landen, landete er auf der Schulter des Zuschauers. Wenige Sekunden später flog das Tier sogar auf den ausgestreckten Arm eines anderen Mannes. „Als ich den Vogel gesehen habe, dachte ich, er müsse ziemlich müde sein. Also streckte ich den Arm aus, um zu sehen, was passierte. Der Vogel landete auf mir. Es war unglaublich“, sagte der Mann der US-amerikanischen Zeitung Sports Illustrated.

Im Internet gingen am Samstagabend Bilder der Landungen viral. Eines zeigt die Landung vom Oberrang aus. Mehr als 11.000 Menschen klickten allein bei diesem Video den „Gefällt mir“-Knopf. Mehr als eine Million Mal wurde das Video abgespielt. Im Hintergrund sind Frauen zu hören, die Angst um die haben, auf denen der Adler landete. Mussten sie nicht. „Ich habe noch immer eine Gänsehaut“, sagte Armas einem Reporter des Fernsehsenders ESPN noch auf der Tribüne, um dann noch sein Team von Notre Dame anzufeuern. Brachte nichts. Das Halbfinale entschied am Ende die Clemson-Universität für sich.

(sef)