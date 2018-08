später lesen UEFA-Chef bestätigt Video-Referee in Champions League in nächster Saison FOTO: Martial Trezzini FOTO: Martial Trezzini Teilen

Die UEFA plant einen Einsatz von Video-Assistenten in der Champions League in der Saison 2019/2020. Das bestätigte Verbandschef Aleksander Ceferin bei einem Mediengespräch in Monaco. dpa