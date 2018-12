später lesen 2:1 gegen Orenburg Lokomotive Moskau gewinnt Generalprobe vor Schalke FOTO: Manuel Araujo FOTO: Manuel Araujo Teilen

Lokomotive Moskau hat die Generalprobe für das Duell in der Champions League am Dienstag auf Schalke erfolgreich gestaltet. Das Team mit dem deutschen Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes gewann in der ersten russischen Liga im eigenen Stadion gegen den FK Orenburg mit 2:1 (0:1). dpa