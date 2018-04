später lesen Champions League Italiener Orsato leitet Bayern-Spiel in Sevilla FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Der Italiener Daniele Orsato leitet das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League beim FC Sevilla. Die Ansetzung gab die Europäische Fußball-Union am Sonntag bekannt. Für Orsato ist die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) die Königsklassen-Premiere mit dem FC Bayern. dpa