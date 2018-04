später lesen Champions League FC Bayern winken gegen Sevilla 7,5 Millionen Euro Prämie FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Für den FC Bayern geht es am Mittwoch gegen den FC Sevilla auch um eine weitere Millionenprämie in der Champions League. Den Einzug in das Halbfinale belohnt die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit 7,5 Millionen Euro. dpa