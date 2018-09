FC Bayern mit Goretzka nach Lissabon

Der Fußball-Nationalspieler, der sich beim Training am Fuß verletzt hatte, zählt zum 21-köpfigen Kader, den der deutsche Rekordmeister vor dem Abflug nach Lissabon veröffentlicht hat.

Auch Franck Ribéry, der bei der letzten Übungseinheit in München wegen einer Magenverstimmung gefehlt hatte, ist dabei. Ebenso Arjen Robben, der am Montag eine individuelle Einheit abseits der Mannschaft absolviert hatte. Die Bayern bestreiten ihr Auftaktspiel in Gruppe E am Mittwoch (21.00 Uhr). Weitere Gegner sind Ajax Amsterdam und AEK Athen.

