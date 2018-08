Ajax träumt von Gruppenphase - Young Boys Bern müssen zittern

Ajax Amsterdam hat sich eine gute Ausgangsposition für den Sprung in die Gruppenphase der Champions League erkämpft. Im Playoff-Hinspiel legten die Gastgeber am Mittwochabend mit dem 3:1 (3:1) gegen Dynamo Kiew schon einmal vor.

Donny van de Beek brachte die Niederländer im Duell der beiden Vizemeister bereits in der 2. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich für die Ukrainer durch den Polen Tomasz Kedziora (16.) sorgten Hakim Ziyech (35.) und Dusan Tadic (43.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Ajax hat letztmals in der Saison 2014/15 die Gruppenphase der europäischen Königsklasse erreicht.

Auch der Schweizer Meister Young Boys Bern lag durch Kevin Mbabu bereits in der 2. Minute vorn. Doch Kroatiens Titelträger Dinamo Zagreb glich durch Mislav Orsic noch vor der Pause (40.) zum 1:1 (1:1) aus und hat nun im Heimspiel die besseren Chancen.

Das gilt auch für AEK Athen: Die Griechen gewannen beim ungarischen Club MOL Vidi FC mit 2:1 (1:1). Beide Mannschaften beendeten die Partie nach Roten Karten mit nur neun Feldspielern.

Die Rückspiele finden am kommenden Dienstag (28. August) statt. Deutsche Teams nehmen an der Qualifikation nicht teil. Die Bundesligisten FC Bayern München, FC Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund steigen direkt in die Gruppenphase ein.

(dpa)