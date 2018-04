Guardiolas Fokus liegt auf Liverpool und Klopp

Jürgen Klopp erwartet eine heiße Angelegenheit. "Es wird Feuer im Spiel sein. Wenn ich mich als Zuschauer entscheiden müsste, würde ich diese Partie gucken", sagte der deutsche Teammanager des FC Liverpool vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch an der Anfield Road.

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Die Gäste von Star-Coach Pep Guardiola beherrschen die Liga in England in dieser Saison nach Belieben und können am Wochenende mit einem Sieg im Stadtderby gegen Manchester United vorzeitig Meister werden. Doch Liverpool muss sich nicht verstecken. Die Mannschaft fügte City beim 4:3 an der Anfield Road im Januar die bisher einzige Niederlage der Saison in der Premier League zu. "In einigen Momenten sind wir auf dem gleichen Niveau. Wir glauben an unsere Chance aber wissen, dass es unglaublich schwer wird", sagte Klopp.

Sein Team stimmte sich am Wochenende mit einem 2:1-Erfolg bei Crystal Palace auf das Viertelfinale ein. Entscheidender Mann war wieder einmal der ägyptische Angreifer Mohamed Salah, der kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte und die Torjägerliste in England mit 29 Toren anführt.

Als Tabellendritter stehen die Chancen für Liverpool gut, auch in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse dabei zu sein. Damit es gegen City mit einem Sieg klappt, hofft Klopp auf die spezielle Atmosphäre im eigenen Stadion. "Das Spiel ist an der Anfield Road. Also wird die Stimmung gut sein", sagte er vom dem ersten Viertelfinale in dem Wettbewerb für den Klub seit 2009.

Auch Manchester City zeigte bei der Generalprobe keine Nachlässigkeit und besiegte den FC Everton durch drei Tore in der ersten Halbzeit 3:1. Der erste Treffer gelang Nationalspieler Leroy Sane. Nach dem Erfolg ist Guardiolas Mannschaft nur noch einen Sieg von der dritten Meisterschaft in sieben Jahren entfernt. Der Titel ist sieben Spieltage vor Ende der Saison nur noch Formsache. Deshalb hat die Champions League für Trainer Guardiola Vorrang vor dem Duell mit dem Stadtrivalen am Wochenende. "Ich denke bei allen Entscheidungen an Liverpool, unseren Gegner vor und nach United", sagte der Spanier.

Guardiolas Respekt vor Klopps Mannschaft ist enorm. Vor allem Liverpools Offensive hat es ihm angetan. Neben Toptorjäger Salah glänzen auch Sadio Mane und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino. "Die drei Spieler sind fast unaufhaltsam. Sie sind so schnell und so gut. Liverpools Spiel ist kompliziert für uns", sagte der ehemalige Trainer von Bayern München. Guardiola ist sich im Klaren darüber, dass es mit seinem Wunschergebnis im Hinspiel nichts werden dürfte: "Ein 6:0 wäre gut. Aber das wird wohl nicht passieren."

