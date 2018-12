Der Pay-TV-Sender Sky zeigt exklusiv vier der sechs Achtelfinal-Partien mit deutscher Beteiligung in der Champions League. Beim ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN sind die Hinspiele von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur und des FC Schalke 04 gegen Manchester City zu sehen, wie Sky und DAZN am Dienstag am Tag nach der Achtelfinal-Auslosung mitteilten.

Sky überträgt exklusiv das Hinspiel des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp sowie alle Achtelfinal-Rückspiele mit deutscher Beteiligung. Bereits die Partien der Gruppenphase hatten sich Sky und DAZN aufgeteilt. Erstmals gibt es von dieser Saison an keinen deutschen Anbieter im Free-TV mehr. Zuvor durfte auch das ZDF ein Spiel pro Runde präsentieren.

Tottenham empfängt den BVB am 13. Februar, am 5. März steht das Rückspiel an. Die Bayern spielen am 19. Februar in Liverpool, gut drei Wochen später am 13. März haben die Münchner im Rückspiel Heimrecht. Schalke bestreitet sein erstes Achtelfinale am 20. Februar in Manchester, das Rückspiel ist für den 12. März terminiert.

(rent/dpa)