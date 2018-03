Bayern zieht Sevilla im Viertelfinale

Die Spiele in der Runde der letzten Acht finden am 3./4. und 10./11. April statt, die Bayern treten dabei zuerst in Andalusien an.

Nimmt man die Aussagen der Bayern vor der Auslosung in der Schweiz, dürfte der deutsche Rekordmeister mit dem Los Sevilla durchaus zufrieden sein. "Man soll im Fußball keinen Wunschtraum haben. Einen Wunschgegner habe ich überhaupt nicht. Im Viertelfinale sind nur Topmannschaften", hatte Bayern-Trainer Jupp Heynckes bereits vor der Auslosung gesagt.

Nationalspieler Thomas Müller benannte aber immerhin drei Gegner, auf die er nicht unbedingt schon jetzt treffen möchte: "Natürlich ist Manchester City aktuell sehr stark, Barcelona dominiert in Spanien, Real Madrid ist Titelverteidiger. Das sind sicherlich die drei größten Brocken."

Juventus Turin trifft auf Titelverteidiger Real Madrid mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Der FC Barcelona um Lionel Messi duelliert sich mit der AS Rom. Jürgen Klopps FC Liverpool trifft im englischen "Derby" auf Pep Guardiolas Manchester City.

Das Halbfinale wird am 24./25. April und 1./2. Mai ausgetragen, das Endspiel steigt am 26. Mai in Kiew.

(can)