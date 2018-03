später lesen Zweitliga-Test Union Berlin testet gegen Holstein Kiel Teilen

Twittern







Zweitligist Union Berlin hat für die Länderspielpause ein weiteres Testspiel vereinbart. Am Montag, 26. März, tritt die Mannschaft von Trainer Andre Hofschneider beim Liga-Konkurrenten Holstein Kiel (14.30 Uhr) an. Am Donnerstag, 22. März, erwarten die Eisernen um 18.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei den Erstligisten VfL Wolfsburg.