Der SV Sandhausen ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang vier vorgerückt. Die Kurpfälzer besiegten am Sonntag in einem schwachen Spiel Dynamo Dresden glücklich mit 1:0 (0:0) und haben mit 31 Punkten vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. dpa