Beim 4:0 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth benötigten die Kölner aber ein klares Abseitstor von Dominick Drexler (17.) und einen Elfmeter von Simon Terodde (52.), um mit zwei Toren in Führung zu gehen. Jhon Cordoba (60.) und Terodde mit seinem 19. Saisontor (77.) legten nach.

Mit 30 Punkten bleibt der FC, der zuvor 8:1 gegen Dresden und 3:0 in Darmstadt gewonnen hatte, Zweiter und hält damit klar Kurs auf die direkte Erstliga-Rückkehr. Die in dieser Saison bisher starken Fürther, bei denen Maximilian Bauer die Gelb-Rote Karte sah (51.), haben nun sieben Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Die FC-Fans unter den 49.700 Zuschauern hatten vergeblich auf das Comeback des zurückgekehrten Torjägers Modeste gehofft, dessen Spielerlaubnis noch nicht vorlag. Nationalspieler Hector fehlte verletzt. Dennoch waren die Gastgeber klar überlegen. Doch beim Führungstor lagen gleich zwei deutliche Abseitsstellungen vor, erst von Vorlagengeber Terodde, dann von Drexler. Fürths Bauer hatte in der 43. Minuten nach einem harten Foul an Cordoba Glück, nur Gelb zu sehen. Nach dem elfmeterreifen Foul an Drexler flog er dennoch vom Platz, Terodde sorgte für die Entscheidung.

