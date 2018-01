später lesen 2. Liga FC St. Pauli verliert Heimspiel gegen Darmstadt 98 FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Der Aufschwung des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga ist ins Stocken geraten. Im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten SV Darmstadt 98 musste sich der Kiezclub am Sonntag trotz einer Vielzahl an guten Torchancen 0:1 (0:1) geschlagen geben. dpa