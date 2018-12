später lesen 2. Liga Der FC St. Pauli gewinnt 3:1 in Bochum FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Trainer Markus Kauczinski ballte beim Schlusspfiff die Fäuste und brüllte deutlich hörbar ein „Yeah“ über den Rasen: Der FC St. Pauli hat sich als Aufstiegskandidat in der 2. Fußball-Bundesliga in Stellung gebracht und hält den Traum von einem Hamburger Doppel-Aufstieg am Leben. dpa