später lesen 2. Liga Darmstadt feiert wichtigen Sieg bei Dynamo Dresden FOTO: Sebastian Kahnert FOTO: Sebastian Kahnert Teilen

Twittern







Der SV Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Punkt verkürzt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) bei der SG Dynamo Dresden durch. dpa