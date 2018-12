Die Sachsen lagen vor 7400 Zuschauern nach den beiden Treffern von Pascal Testroet (50. Minute/64.) klar in Front. Doch die „Lilien“ schlugen durch Immanuel Höhn (76.) und Marvin Mehlem (78.) zurück. Damit verharren die beiden punktgleichen Teams im unteren Mittelfeld der Tabelle: Aue als Zwölfter und die seit fünf Spielen auf einen Sieg wartenden Darmstädter auf Position 13.



In der intensiv geführten Begegnung hatten die Hausherren in Hälfte eins mehr Chancen, nutzten sie aber nicht. Kurz vor der Pause vereitelte Darmstadts Keeper Daniel Heuer Fernandes gleich zwei hochkarätige Möglichkeiten der Auer. Nach der Pause traf Darmstadts Serdar Dursun den Pfosten, im Gegenzug sorgte Testroet für das 1:0. Beide Teams erhöhten dann das Tempo. Nach dem achten Saisontreffer von Testroet schien Aue die Vorentscheidung geschafft zu haben. Aber Darmstadt nutzte mit einem Doppelschlag plötzliche Schwächen in der Auer Abwehr gnadenlos aus und belohnte sich für seinen Kampfgeist.

