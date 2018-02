Ein frühes Tor von Lucas Röser (3. Minute) per Foulelfmeter brachte die Sachsen am Sonntag vor 24 907 Zuschauern in Führung. Kurz vor Schluss erhöhte Winter-Neuzugang Moussa Koné (89.) bei seinem Debüt zum Endstand. Durch den ersten Sieg im neuen Jahr hat Dresden den Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz vergrößert. Für die Bochumer war es die vierte Niederlage in Serie.

Spielplan Dresden

Kader Dresden

Kader Bochum