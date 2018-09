später lesen Hattrick in neun Minuten Lasogga führt HSV zum dritten Sieg in Folge FOTO: dpa / Axel Heimken FOTO: dpa / Axel Heimken Teilen

Mit einem Hattrick in neun Minuten hat Pierre-Michel Lasogga den Absteiger Hamburger SV vor einem erneuten Rückschlag in der 2. Liga bewahrt. Der eingewechselte Stürmer führte die Hanseaten mit seinen drei Toren in der Schlussphase (74./80./83.) gegen den 1. FC Heidenheim nach einem 0:1-Rückstand noch zum 3:2 (0:0).