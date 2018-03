Nürnberg zum vierten Mal in Folge ohne Sieg

Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner ist damit seit vier Spielen ohne Sieg und liegt nur noch zwei Zähler vor dem Tabellendritten Holstein Kiel.

Terrence Boyd (18.) erzielte die Führung für die Darmstädter, die dadurch zumindest bis Montagabend auf zwei Punkte an den Tabellen-16. Erzgebirge Aue heranrückten. Georg Margreitter (79.) verhinderte für die in eine Krise rutschenden Nürnberger wenigstens die dritte torlose Niederlage in Folge. Der Club muss sich schnellstens wieder fangen, soll der achte Aufstieg in die Bundesliga gelingen.

Nürnberg begann dominant, machte aber aus der Überlegenheit zu wenig. Das bestrafte Darmstadt mit der ersten Möglichkeit des Spiels. Nach einer Ecke traf Boyd gegen die schläfrige Club-Abwehr per Kopf. Der Rückstand hinterließ Eindruck beim FCN, das Gästeteam von Trainer Dirk Schuster agierte diszipliniert und hielt den ideenlosen Versuchen der Franken souverän stand.

Nach der Pause kam der Club dann zu vielen klaren Chancen. Patrick Erras (71.) traf nur den Pfosten. Margreitter belohnte dann aber den unablässigen Ansturm.