Die SG Dynamo Dresden muss in der Schlussphase der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf Jannik Müller verzichten. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger habe sich in der Partie am Sonntag bei Eintracht Braunschweig (1:1) eine Fraktur des rechten Innenknöchels zugezogen. dpa