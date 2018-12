Damit weisen die Hanseaten, die nur eins der jüngsten zehn Spiele verloren haben, als Vierte nun zwei Punkte Rückstand auf den auf dem Relegationsplatz stehenden 1. FC Union Berlin auf.

Vor 29 546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion brachte Jeremy Dudziak (47. Minute) den Kiezclub in Führung, die Jannik Müller (86.) aber noch egalisieren konnte. Die Dresdner warten in der 2. Liga weiter auf ihren ersten Sieg am Millerntor, bleiben aber weiter im Tabellen-Mittelfeld. Die Fans beider Vereins hielten sich in den ersten 45 Minuten an den wegen der Zerstückelung der Spieltage bundesweit vereinbarten Stimmungsboykott.

St. Pauli Himmelmann - Zander, Ziereis, Avevor, Buballa - Knoll (24. Zehir), Dudziak - Miyaichi (74. Sahin), Sobota - Allagui, Möller Daehli (36. Veerman). - Trainer: Kauczinski

Dresden Schubert - Jannik Müller, Dumic, Hamalainen - Berko (80. Duljevic), Benatelli (71. Ebert), Nikolaou, Heise - Aosman, Kone, Atik (80. Kreuzer). - Trainer: Walpurgis

Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach)

Tore 1:0 Dudziak (47.), 1:1 Jannik Müller (86.)

Zuschauer 29.546 (ausverkauft)

Gelbe Karten Zehir, Dudziak (3) - Dumic (4), Kreuzer (3)

(sef)