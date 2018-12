Mit den sechsten Auswärtssieg der Saison hat der Hamburger SV seine Spitzenposition in der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich beim Tabellenletzten FC Ingolstadt mit 2:1 (1:0) durch und liegt weiter einen Punkt vor dem größten Konkurrenten 1. FC Köln.

Aaron Hunt brachte die Hamburger vor 13.500 Zuschauern mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (28.). Nach Zuspiel von Lewis Holtby erhöhte Hee-Chan Hwang auf 2:0 (51), ehe Fatih Kaya verkürzte (54.). Für die Ingolstädter, die seit elf Spielen sieglos sind, wird die Lage immer prekärer.

Bei den Schanzern stand U19-Coach Roberto Pätzold als Interimstrainer an der Seitenlinie. Jens Keller, früher beim VfB Stuttgart, Schalke 04 und Union Berlin, übernimmt am Sonntag. Der 48-Jährige soll Ingolstadt nach dem Rauswurf des sieglosen Trainers Alexander Nouri den Absturz in die Drittklassigkeit verhindern.

Die Gastgeber präsentierten sich kampfstark und stellten den HSV durchaus vor Probleme. Die Hamburger versäumten in der zweiten Halbzeit, einen ihrer Konter zum entscheidenden 3:1 zu nutzen.

Ingolstadt Buntic - Ananou, Kotzke, Gimber, Gaus - Pintidis (83. Kerschbaumer), Cohen - Osawe, Kittel - Kutschke (46. Röcher), Kaya (66. Lezcano). - Trainer: Pätzold

Hamburg Pollersbeck - Sakai, Bates, van Drongelen, Santos - Mangala - Hunt, Holtby (68. Janjicic) - Narey (85. Arp), Hwang (90.+2 Lacroix), Jatta. - Trainer: Wolf

Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart)

Tore 0:1 Hunt (28.), 0:2 Hwang (51.), 1:2 Kaya (54.)

Zuschauer 13.500

Gelbe Karten Kutschke (3), Cohen, Gaus (2), Kotzke, Kittel (2) - Holtby, Narey (2), Janjicic (5)

(sef)