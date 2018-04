Der VfL Bochum siegt weiter

Mit 37 Zählern bleiben die Bochumer allerdings wie so viele Mannschaften der Liga weiter in Abstiegsgefahr. Erneut war für die Gastgeber Lukas Hinterseer der Mann des Tage. Der Österreicher traf in der 24. Minute zum 1:0 und machte in der 82. Minute alles klar. Zuletzt hatte er mit einem Dreierpack sein Team gegen den SV Sandhausen zum Sieg geschossen.

Braunschweig, das zuletzt drei Spiele in Serie nicht verlor, bleibt bei dagegen bei 36 Punkten. Der Bochumer Kevin Stöger scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic (33.)

In Bochum bestimmten die Gastgeber über weite Strecken der ersten 45 Minuten die Partie. Die Führung durch Hinterseer nach einem schönen Pass von Stöger war daher verdient. Nach dem vergebenen Strafstoß hatte Hinterseer kurz vor der Pause erneut eine Großchance, köpfte den Ball nach einer Flanke aber am Tor vorbei.

Nach der Pause ließ Bochum den Gegner besser ins Spiel kommen, Braunschweig konnte daraus aber zunächst keine große Möglichkeiten generieren. Auf der anderen Seite vergab zunächst Robbie Kruse alleine vor Fejzic die nächste Möglichkeit zum 2:0, ehe es Hinterseer besser machte.

