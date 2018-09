später lesen Remis gegen Sandhausen Darmstadt verpasst Sprung an die Spitze FOTO: dpa / Uwe Anspach FOTO: dpa / Uwe Anspach Teilen

Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Bundesliga den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze am fünften Spieltag verpasst. Die Lilien retteten durch einen Treffer von Tobias Kempe (90.) gegen den SV Sandhausen wenigstens noch ein 1:1 (0:0).