Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl setzte sich am Montagabend beim formstarken Jahn Regensburg mit 2:0 (0:0) durch. Nach dem 26. Spieltag besitzen die Franken als Tabellen-13. neun Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 und haben zudem noch das Nachholspiel gegen Dynamo Dresden (4. April) in der Hinterhand.

"Maskenmann" Marco Caligiuri (71.) und der eingewechselte David Raum (90.+5) erzielten vor 11.330 Zuschauern das Tor der Gäste, nachdem der Regensburger Markus Palionis (66.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Regensburgs Andreas Geipl scheiterte in der Schlussphase per Handelfmeter an Fürth-Keeper Sascha Burchert (83.).

Die Gastgeber starteten schwungvoll und kamen durch Hamadi Al Ghaddioui (5.) direkt gefährlich vor das Fürther Tor. Mit zunehmender Dauer verflachte die Partie, die Gäste verzeichneten durch den Distanzschuss von Fabian Reese (37.) ihre gefährlichste Aktion im ersten Abschnitt. Kurz vor der Pause hätte der Regensburger Sargis Adamyan (45.) auf 1:0 stellen können.

Die Franken kamen besser aus der Kabine und hätten durch Sebastian Ernst, der frei vor dem Regensburger Tor auftauchte, in Führung gehen müssen (53.). Besser machte es Teamkollege Caligiuri, der nach einem verlängerten Eckball am langen Pfosten zur Stelle war. Das Handspiel des Torschützen im eigenen Sechzehner blieb dank Burchert ohne Folgen.

Statistik

Regensburg: Pentke - Saller (79. Stolze), Palionis, Correia, Föhrenbach - Geipl, Thalhammer (64. Lais) - George (69. Nachreiner), Adamyan - Al Ghaddioui, Grüttner. - Trainer: Beierlorzer

Fürth: Sascha Burchert - Sauer, Magyar, Caligiuri, Maximilian Wittek - Jaeckel - Seguin, Ernst (88. Maloca) - Reese, Redondo (75. Atanga) - Keita-Ruel. - Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tore: 0:1 Caligiuri (71.), 0:2 Raum (90.+5)

Zuschauer: 11.330

Gelb-Rote Karte: Palionis wegen wiederholten Foulspiels (66.)

Beste Spieler: Saller, Geipl - Ernst, Seguin

Besonderes Vorkommnis: Burchert hält Handelfmeter von Geipl (83.)

Gelbe Karten: Föhrenbach, Grüttner (8) - Caligiuri (3), Redondo (3), Magyar (5), Reese (4)

(ako/sid)