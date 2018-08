Fürth verspielt Zwei-Tore-Führung, Magdeburg verpasst historischen Sieg

Fünf Tage nach der knapp verpassten Pokal-Sensation gegen Borussia Dortmund mussten sich die Franken am Samstag vor 7480 Zuschauern im Sportpark Ronhof in Überzahl gegen den Aufsteiger mit einem 2:2 (0:0) begnügen.

Nach der Gelb-Roten Karte für Paderborns Verteidiger Mohamed Dräger (45.+1) dominierten die Fürther und führten durch einen Volleyschuss von Tobias Mohr (55.) und Daniel Keita-Ruel (84.) mit 2:0. Kurz vor Schluss verkürzte Philipp Klement mit einem direkt verwandelten Freistoß (89.). Und es kam noch besser für Paderborn: In der Nachspielzeit traf Lukas Boeder (90.+1) nach einer Flanke in den Strafraum mit dem rechten Fuß und rettete seiner Elf einen Punkt.

Beide Mannschaften lieferten sich eine muntere Partie. Schon früh musste Fürth den angeschlagenen David Atanga ersetzen (17.). Die Qualität der Chancen war in der ersten Hälfte ähnlich. Kurz vor der Pause schwächte Dräger sein Team mit zweimal Gelb in kurzer Zeit. Die Fürther nutzten den Überzahl-Vorteil, agierten aber in der Defensive nicht souverän und wurden mit dem späten SCP-Doppelschlag bestraft.

Am Samstag musste sich der Aufsteiger gegen den FC Ingolstadt mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Die Gastgeber gingen durch Abwehrspieler Denis Erdmann nach 29 Minuten in Führung. Sonny Kittel (43.) gelang vor 20 000 Zuschauern noch vor der Pause der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich.

Magdeburg war 45 Minuten lang die dominierende Mannschaft. Zwei Treffer durch Christian Beck (3.) und Nils Butzen (12.) fanden zurecht keine Anerkennung. Von Ingolstadt war spielerisch kaum etwas zu sehen. Dafür rieben sich die Schanzer mit internen Diskussionen und harter Gangart selbst auf. Kittels Ausgleich ging eine aktive Abseitsposition von Tobias Schröck und Stefan Kutschke voraus, wobei sie Magdeburgs Torhüter Jasmin Fejzic behinderten. Sie blieb aber ungeahndet.

Auch nach dem Wechsel investierten die Gastgeber mehr, allerdings blieben die zwingenden Chancen nun aus. Ingolstadt gelang es immer besser, das Spiel vom eigenen Strafraum fern zu halten. Nach vorn ging beim früheren Bundesligisten aber nicht viel.

(pabie)