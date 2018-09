Keita-Ruel schießt Fürth an die Spitze

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich dank der Torjäger-Qualitäten von Daniel Keita-Ruel zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Die Kleeblätter gewannen das Heimspiel gegen den Tabellendritten der vergangenen Saison, Holstein Kiel, mit 4:1 (0:0). Der bisherige Spitzenreiter 1. FC Köln könnte am Sonntag (13 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn allerdings wieder an Fürth vorbeiziehen.

Keita-Ruel, der unter anderem für den Wuppertaler SV, die U17 von Borussia Mönchengladbach, Ratingen 04/19 und Fortuna Köln spielte, war vor 8370 Zuschauern in der 52. Minute zum erlösenden Führungstor erfolgreich. Der Japaner Yosuke Ideguchi (60.) erhöhte bei seiner Premiere auf 2:0. Der 21-Jährige war von den Franken vom englischen Zweitligisten Leeds United ausgeliehen worden. Keita-Ruel (83.) steuerte noch sein fünftes Saisontor bei, ehe Benjamin Girth (87.) verkürzte. Julian Green erzielte das 4:1 (90.+1).

Die Störche aus Schleswig-Holstein mussten die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Kieler kassierten außerdem auswärts die ersten Gegentore, nachdem sie im ersten Durchgang noch die größte Chance vergeben hatten. Steven Lewerenz traf in der elften Minute die Latte des Fürther Tores.

Die 2:0-Führung für Fürth durch den Doppelschlag zu Beginn der zweiten 45 Minuten war schmeichelhaft, denn Holstein hatte das Spiel über weite Strecken mehr als ausgeglichen gestaltet. Die Hausherren kontrollierten fortan mit dem Vorsprung im Rücken das Spiel und ließen nichts mehr anbrennen.

