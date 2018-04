später lesen Nürnberg - Heidenheim 3:2 Nürnberg macht großen Schritt Richtung Bundesliga Teilen

Der 1. FC Nürnberg hat seine Sieglos-Serie in der 2. Bundesliga beendet und einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Nach zuletzt fünf Spielen in Folge ohne Dreier besiegte das Team von Trainer Michael Köllner am 29. Spieltag den 1. FC Heidenheim mit 3:2 (3:1).