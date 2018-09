Löhmanns- wer?

Jan Löhmannsröben hat kein gutes Haar am Schiedsrichter gelassen. „Wenn das kein Foulspiel ist, dann leck mich am Arsch“, schimpfte der 27-Jährige nach einem nicht gegebenen Elfmeter im Spiel gegen den FSV Zwickau völlig unverstellt. „Der soll in die Kreisliga gehen“, war noch einer der netteren Sätze, die der Defensivspieler in Richtung des Schiedsrichters losließ.

Löhmannsröben ist offenbar einer der Wort hält - wenn man so will. Bei seiner Vorstellung in Kaiserslautern sagte er: "Ich möchte meine Stärken wie Mentalität, Kampfgeist und Einsatzwille für diesen großen Traditionsverein auf den Platz bringen, um kommende Saison erfolgreich zu sein.“ Das mit dem Anführen, scheint sein Ding zu sein. „Der Löwe ist ein Alpha-Tier, er ist der Chef im Dschungel. Ich bin ein Typ, der viel polarisiert und viel nach außen trägt. Entweder man mag es, oder eben nicht“, sagte er der Bild über sein Löwen-Tattoo auf dem Oberschenkel. Tattoos scheinen dem Mann zu gefallen - sein ganzer Körper ist voll davon.

In Kaiserslautern sind sie von den Qualitäten ihres Mittelfeldspielers überzeugt. „Wir haben uns bewusst für diesen Spieler-Typ entschieden und sind der Überzeugung, das Jan mit seiner Spielweise zum Betzenberg passt", sagt Sportdirektor Boris Notzon. Löhmannsröben kam im Sommer mit der Erfahrung von mehr als 100 Spielen in der dritten Liga in die Pfalz.

Der 27-Jährige hat in seiner Karriere schon so einige Stationen hinter sich. In der Jungend spielte er für den SV Babelsberg und Hertha BSC. Zum Übergang in die U19 wechselte er zu Eintracht Braunschweig, und dann weiter zum VfB Oldenburg, es folgten Stationen in Nordhausen (Regionallliga), dem 1. FC Magdeburg und Carl-Zeiss Jena.

(sef)