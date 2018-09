Ticketpreise in der Bundesliga sind gesunken

Das ist das Ergebnis einer Analyse des Fachmagazins Sponsors nach Befragungen der Bundesliga-Klubs. So kostet das teuerste Tagesticket durchschnittlich 70,60 Euro und damit 2,30 Euro weniger als in der Saison 2017/18. Auch die Kosten für das preisgünstigste Tagesticket liegen mit 15,20 Euro knapp unter dem Niveau der vergangenen Spielzeit.

Ähnlich verhält es sich bei den Dauerkarten. Der Durchschnittspreis für die günstigste Dauerkarte liegt mit 178,60 Euro ebenfalls unter dem Wert der Vorsaison (190,10 Euro). Beim teuersten Ticket (700,30 Euro) liegt die Summe sogar durchschnittlich 27,80 Euro unter dem Preis für die letzte Saison.

Insgesamt ist in den letzten Jahren dennoch ein Preisanstieg zu beobachten. Zahlten Fans für das teuerste Tagesticket in der Saison 2013/14 noch durchschnittlich 59,50 Euro, so sind es fünf Jahre später 11,10 Euro mehr. Auch bei den Dauerkarten ist der durchschnittliche Preis für die teuerste Kategorie (700,30) höher als noch vor fünf Jahren (687,30).

Ein Grund für die gesunkenen Preise in dieser Spielzeit sind die Bundesliga-Abstiege des Hamburger SV und des 1. FC Köln, deren Preisniveau über dem der Aufsteiger 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf liegt. Eine Tageskarte für das Zweitliga-Topspiel zwischen Hamburg und Köln kostet im Unterrang auf Höhe der Mittellinie 64 Euro. Karten für Düsseldorf gegen Schalke 04 gibt es in der gleichen Kategorie für 52 Euro.

(sid/ako)