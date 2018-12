später lesen 17. Spieltag Schock in Nachspielzeit: Hannover verliert auch Kellerduell FOTO: Swen Pförtner FOTO: Swen Pförtner Teilen

Die Desaster-HInrunde ist für Hannover 96 komplett. Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verlor der Tabellenvorletzte am Samstag das Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:0) und geht nun mit nur elf Punkten aus 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause. Von Sebastian Stiekel und Sonja Wurtscheid, dpa