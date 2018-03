HSV verliert auch mit Neu-Trainer Titz: 1:2 gegen Hertha

Im Spiel um die gefühlt letzte Chance auf den Klassenverbleib unterlagen die Norddeutschen vor 52.195 Zuschauern im Volksparkstadion Hertha BSC mit 1:2 (1:0). Douglas Santos (25. Minute) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Valentino Lazaro (56.) und Salomon Kalou drei Minuten nach seiner Einwechslung (63.) drehten das Spiel.

Damit sind die Hamburger seit 14 Spielen ohne Sieg und haben sieben Spiele vor Schluss weiterhin sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Am Sonntag könnte die Mannschaft von Neu-Trainer Christian Titz sogar auf den letzten Tabellenplatz abstürzen.

Hertha BSC stoppte dagegen seine Negativserie. Nach vier Spielen ohne Sieg und Tor schaffte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai den zweiten Sieg in der Rückrunde und baute den Vorsprung auf die Abstiegsränge aus. Die Berliner beendeten ihre Torflaute nach 448 Minuten. Ein Negativrekord in ihrer Bundesliga-Geschichte ist es dennoch.

Beim HSV ist der glimmende Funke Hoffnung nur fünf Tage nach dem zweiten Trainertausch der Saison erloschen. Bei seinem Debüt im Oberhaus hatte U21-Trainer Titz den Tabellenvorletzten so tiefgreifend wie keiner seiner Vorgänger umgebaut. Im Vergleich zur 0:6-Pleite bei Rekordmeister Bayern München gab es fünf Veränderungen in der Startelf. Von den Etablierten hatte der neue Coach gar vier Profis (Walace, Dennis Diekmeier, André Hahn, Mergim Mavraj) erst gar nicht in den Kader berufen und auch Sven Schipplock, der zuletzt zweimal in der Startelf stand, aussortiert. Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos musste auf der Bank Platz nehmen.

Mit der Verjüngungskur hatte Titz nur in der ersten Halbzeit Erfolg. Der defensive Mittelfeldspieler Matti Steinmann aus der U21-Mannschaft baute bei seinem ersten Bundesliga-Saisoneinsatz das Spiel der Gastgeber im ersten Abschnitt mit Umsicht auf. Flügelflitzer Tatsuya Ito brachte Bewegung ins Offensivspiel und im Tor zeichnete sich der zurückgekehrte Julian Pollersbeck mit einigen Paraden aus.

Als Douglas Santos von Filip Kostic mit einem Steilpass geschickt wurde und Hertha-Torhüter Rune Jarstein zum 1:0 tunnelte, fiel von den Zuschauern eine Last ab. Gesänge wie „Immer erste Liga - HSV“ schallten durchs Stadion. Trainer Titz schien die Mannschaft mit Personalwechsel und einer offensiveren Ausrichtung belebt zu haben. Die Hamburger zeigten mehr Ballsicherheit und Spielkultur als in den Monaten zuvor.

Doch die Euphorie auf den Rängen endete mit Beginn der zweiten Halbzeit. Die Platzherren spielten gehemmt und luden die Berliner zu Angriffen ein. Die nutzen prompt ihre Chancen und drehten durch Lazaro und Kalou die Partie. Warum die sehenswerten Aktionen der Hamburger mit Beginn der zweiten Halbzeit urplötzlich abbrachen, vermochte niemand zu erklären. Die Kraft schien aufgezehrt. Der Glaube an den Klassenverbleib auch.

Spielplan HSV

Kader HSV

Bundesliga-Tabelle

Kader Leverkusen

Spielplan Leverkusen