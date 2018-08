Werders Abwehrspieler Caldirola vor Wechsel nach Italien

„Bei Luca ist Bewegung drin. Es kann sein, dass das nach Italien geht“, bestätigte Werders Sportchef Frank Baumann. „Ich bin hoffnungsfroh, gemeinsam mit Luca eine Lösung zu finden.“ Das Transferfenster in Italien schließt am Freitag. Zuletzt war von zwei Interessenten aus Italien die Rede.

Der 27 Jahre alte Caldirola war 2013 von Inter Mailand gekommen und in der Saison 2015/2016 an den damaligen Bundesligisten SV Darmstadt 98 verliehen. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte Caldirola nur noch insgesamt sechs Bundesligaspiele für Werder. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2019.

Kader Werder Bremen